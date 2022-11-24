Россия не перестанет существовать из-за „душевного нездоровья нескольких людей“: Гребенщиков надеется на лучшее

„Как же это у России может не быть „завтра“? Огромная страна с тысячелетней историей и культурой не может перестать существовать из-за... душевного нездоровья нескольких людей“, — высказался Гребенщиков.

Он подчеркнул, что еще в январе 2020 года переехал в Лондон из-за коронавируса. По словам певца, причина эмиграции заключается в том, что в Великобритании ему легче работать. К тому же, добавил Гребенщиков, там его окружают „великие музыканты“, у которых можно многому научиться. Он пожаловался, что не бывает на родине. „Сложно бывать в стране, в которой тебе запрещено работать и твоя судьба зависит от каждого встречного полицейского“, — резюмировал Гребенщиков.