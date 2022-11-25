Бывшая солистка группы „Мираж“ Наталья Гулькина призналась в „куче абортов“

По словам артистки, впервые аборт она сделала в 16 лет. На тот момент она встречалась с 17-летним Сергеем Серафимовым. Родители Гулькиной настаивали на том, чтобы певица избавилась от ребенка.

Также исполнительница несколько раз прерывала беременность во время брака со вторым мужем Константином Терентьевым. „Костя меня совершенно не жалел. И я сделала кучу абортов. У него был какой-то знакомый гинеколог, мы периодически к нему ездили“, — призналась она.