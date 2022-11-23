А теперь — 333 желания! Британец поймал гигантскую золотую рыбку

Достижение установлено во французской Шампани, на частном пруду для рыбной ловли. 42-летний рыболов Энди Хакетт вытаскивал оранжевую рыбу из воды без малого 25 минут.

Владельцы пруда рассказали, что выпустили рыбку по кличке Морковка в водоем около 20 лет назад. С тех пор она неплохо прибавила в весе. При этом Морковку видят очень редко, и она ни разу не была поймана. Морковка на целых 13 кг тяжелее самой большой золотой рыбки, пойманной Джейсоном Фугейтом в США в 2019 году.

Технически Морковка — не совсем та золотая рыбка, которые живут во многих аквариумах. Это карп кои — вид, впервые выведенный в 1820-х годах в Японии. Однако эти виды очень близки, и разница между ними в основном в размерах и расцветке. Кроме того, у карпов кои есть два маленьких чувствительных органа, напоминающих усики.

Само собой, Морковку выпустили обратно в воду после того, как поймали, так что не исключено, что следующий счастливчик-рыбак сможет обновить рекорд, поймав ту же Морковку, которая к тому времени станет ещё крупнее.