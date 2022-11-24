У каждого пятого мужчины есть проблемы с эрекцией(2)
В ноябре большое внимание уделяется мужскому здоровью. К сожалению, мужчины часто слишком поздно обращаются к врачу со своими проблемами со здоровьем, что справедливо и по части проблем с эрекцией, от которых страдает каждый пятый мужчина.
Фармацевт аптеки Benu Лаури Баар объясняет, что эректильная дисфункция — это неспособность достичь достаточной эрекции или сохранять эрекцию во время полового акта, и эта проблема может быть вызвана как психологическими, так и физическими проблемами.
„Поскольку эрекция требует взаимодействия многих процессов, все из которых начинаются с возбуждения, то первые проблемы часто возникают из-за психики — например, по причине стресса, депрессии, тревожности, проблем в отношениях и общении или же корень может быть в низкой самооценке“, — перечисляет Баар. По словам аптекаря, за физическими или телесными причинами эректильной дисфункции могут стоять различные болезни и травмы, а также неправильное питание или употребление одурманивающих веществ.
„Определение конкретной причины может потребовать глубокого самоанализа и оценки общего состояния здоровья. Иногда решение очевидно и быстро, но порой требуется больше времени, чтобы добраться до сути проблемы“, — признает он.
В случае проблемы нужно обратиться к врачу
Фармацевт рекомендует с данными переживаниями обратиться к врачу. „Разумеется, это обязательно, если проблемы с эрекцией уже возникли, но также это стоит сделать и в случае подозрений“, — подчеркивает Баар и добавляет, что врач помогает выяснить, стоит ли за данной проблемой некое душевное переживание или же патология требует дополнительных исследований и эректильная дисфункция вызвана другим заболеванием.
„С помощью лекарств можно существенно уменьшить проблему, но если не устранить причину, то данные проблемы будут неизбежно повторяться в будущем“, — подчеркивает Баар важность самоанализа и обращению к врачу.
Пищевые добавки и таблетки от эректильной дисфункции помогут в данном состоянии
Фармацевт подчеркивает, что Виагра или силденафил — это не единственное лекарство от эректильной дисфункции, и в действительности среди широкого аптечного ассортимента можно найти наиболее подходящий препарат, исходя из переживаний конкретного пациента. „Кроме того, существуют пищевые добавки, которые помогают увеличить количество оксида азота в организме и тем самым улучшить кровоснабжение полового члена“, — приводит пример вариантов лечения Баар.
Мифы и реальность о таблетках от эректильной дисфункции
По словам фармацевта, вы можете быть уверены в том, что использование таблеток от эректильной дисфункции не вызывает физического привыкания. „Это означает, что они не лишают тело способности вызывать эрекцию“.
Средств массовой информации и поп-культура сформировали у большинства людей представление, что при эректильной дисфункции мужчины принимают Виагру и волшебным образом получают быстрое решение своей проблемы. „Есть как анекдоты, так и городские легенды о том, как кому-то тайком подсыпают в напиток таблетку для эрекции, после чего жертва ходит везде с эрегированным пенисом, но это неправда. Чтобы возникла эрекция, все равно нужно возбуждение или ментальный старт, а если его нет, то не помогут и лекарства“, — объясняет Баар.
Еще один миф, о котором часто говорят, касается слишком долгой эрекции, и, по словам фармацевта, в этом есть доля правды. „Если эрекция длится в течение нескольких часов под воздействием препарата, усиливающего эрекцию, то следует позвонить в скорую помощь или обратиться в отделение неотложной медицинской помощи, поскольку слишком длительная эрекция может повредить кровеносные сосуды полового члена и впоследствии вызвать эректильную дисфункцию“. объясняет Баар.