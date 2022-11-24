​​У каждого пятого мужчины есть проблемы с эрекцией

Фармацевт аптеки Benu Лаури Баар объясняет, что эректильная дисфункция — это неспособность достичь достаточной эрекции или сохранять эрекцию во время полового акта, и эта проблема может быть вызвана как психологическими, так и физическими проблемами.



„Поскольку эрекция требует взаимодействия многих процессов, все из которых начинаются с возбуждения, то первые проблемы часто возникают из-за психики — например, по причине стресса, депрессии, тревожности, проблем в отношениях и общении или же корень может быть в низкой самооценке“, — перечисляет Баар. По словам аптекаря, за физическими или телесными причинами эректильной дисфункции могут стоять различные болезни и травмы, а также неправильное питание или употребление одурманивающих веществ.



„Определение конкретной причины может потребовать глубокого самоанализа и оценки общего состояния здоровья. Иногда решение очевидно и быстро, но порой требуется больше времени, чтобы добраться до сути проблемы“, — признает он.



В случае проблемы нужно обратиться к врачу



Фармацевт рекомендует с данными переживаниями обратиться к врачу. „Разумеется, это обязательно, если проблемы с эрекцией уже возникли, но также это стоит сделать и в случае подозрений“, — подчеркивает Баар и добавляет, что врач помогает выяснить, стоит ли за данной проблемой некое душевное переживание или же патология требует дополнительных исследований и эректильная дисфункция вызвана другим заболеванием.



„С помощью лекарств можно существенно уменьшить проблему, но если не устранить причину, то данные проблемы будут неизбежно повторяться в будущем“, — подчеркивает Баар важность самоанализа и обращению к врачу.



Пищевые добавки и таблетки от эректильной дисфункции помогут в данном состоянии

