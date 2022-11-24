Юбилей композитора Галины Григорьевой отметят большим концертом

В центре внимания – сочинения композитора и ее авторский альбом „In paradisum“, переизданный в Лондоне в сотрудничестве с международной звукозаписывающей компанией Toccata Classics. Произведения Галины Григорьевой прозвучат в исполнении Эстонского национального мужского хора (дирижер – Микк Юлеоя), виолончелиста Теодора Синка и ансамбля Hortus Musicus.

Авторский диск Галины Григорьевой „In paradisum“, выпущенный Эстонским национальным мужским хором в 2014 году, был удостоен звания лучшего классического альбома Эстонии на церемонии вручения наград Estonian Music Awards 2015. На юбилейном концерте композитора мужской хор исполнит вокальный цикл „Nox vitae“ на слова Иннокентия Анненского. В программе также заявлены сочинения для хора и виолончели „Бог Господь“ и „Молитва“, а капелла „In paradisum“ и написанное в 2022 году сочинение „Agnus Dei“.

Творчество Галины Григорьевой отличается неповторимым стилем, тесно связано с традицией славянской духовной музыки и старинной западноевропейской полифонии. Риторика ее музыки близка почерку Арво Пярта, но насыщена личным чувством гармонии. Григорьева – минималист в самом широком смысле этого слова, в ее работах много воздуха. Композитор придает внимание выразительности и значению каждого интервала и интонации, чрезвычайно требовательна к выбору текстов. В вокальной музыке она использует древнерусские и латинские сакральные тексты, а также старославянский фольклор и современную поэзию.