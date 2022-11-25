Пирамиды на дне: удивительное открытие на Боденском озере

На удивительную находку наткнулись при измерении глубины на юго-западном берегу озера между Боттигофеном и Романсхорном. Пирамиды образуют параллельную берегу линию в 200 метрах от него, а каждый каменный тур достигает 40 м в диаметре и почти 2 м в высоту. Монументы находятся на слое озерных отложений, которые образовались после отступления Рейнского ледника более 10 000 лет назад.

Ученые уже нашли в районе пирамид кусок дерева, на котором видны примитивные следы обработки древними людьми. Пирамиды датируются периодом неолита — их возвели примерно 5000 лет назад. Археологи предполагают, что в строительстве участвовали жители нескольких деревень, живших на берегу озера в домах на сваях.

Зачем древние люди с Боденского озера строили туры из камней, пока неясно. Есть предположение, что пирамиды могли быть местом сбора людей или даже использоваться при ловле рыбы. Не исключено, что монументы могли служить объектами культа. Пока исследовано лишь две пирамиды, и археологам предстоит узнать немало нового.