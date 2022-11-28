28.11.2022, 10:00
ФОТО | Известный эстонский шеф-повар встречается с девушкой, которая на 20 лет моложе его! Неужели это любовь?(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Всего три месяца назад телевизионный шеф-повар Йоэль Острат объявил, что его брак с Терезой Острат окончен, но он уже был замечен в компании нескольких прекрасных дам. Похоже, что его нынешняя возлюбленная больше всего запала ему в душу, так как Острат неоднократно демонстрировал ее в своем аккаунте в Instagram, пишет Kroonika.
На прошлой неделе мужчина разместил в своих социальных сетях фотографию, на которой молодая девушка лежит на его груди и и пьет белое вино. Согласно газете Õhtuleht, на фотографии изображена Лаура Локи (19 лет), которая также родом из Тарту, где она продолжает жить, при этом девушка на 20 лет моложе Острата. Однако в комментарии для Õhtuleht шеф-повар пока не назвал Лауру своей невестой.