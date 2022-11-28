ФОТО | Известный эстонский шеф-повар встречается с девушкой, которая на 20 лет моложе его! Неужели это любовь?

На прошлой неделе мужчина разместил в своих социальных сетях фотографию, на которой молодая девушка лежит на его груди и и пьет белое вино. Согласно газете Õhtuleht, на фотографии изображена Лаура Локи (19 лет), которая также родом из Тарту, где она продолжает жить, при этом девушка на 20 лет моложе Острата. Однако в комментарии для Õhtuleht шеф-повар пока не назвал Лауру своей невестой.