ЭКСКЛЮЗИВ | Очаровательные жених и невеста! Виталий Вестеринен и Алина Захарова поделились фотографиями со своей свадьбы

Первое, что нужно было выбрать, — это дату и место. Так как Алина и Виталий всё лето сами женят молодожёнов, выбор пал на спокойный и солнечный октябрь.

С местом молодожёны тоже определились довольно быстро. Главными критериями Алины и Виталия были следующие:

Независимость от погоды.

Технически удобное и красивое помещение

Центр города

Вкусная еда и отличное обслуживание

Возможность остаться с ночёвкой

Все эти параметры идеально сошлись в одном месте — Swissôtel. Помимо удобного банкетного зала там было шикарное место для церемонии. А именно — ресторан „Горизонт“ на 30-м этаже. „Для меня очень важно, чтобы такое важное событие сопровождалось вдохновляющим видом. Вид с 30-го этажа открывался фантастический — весь Таллинн как на ладони“, — рассказывает Алина. „Как сказала Коко Шанель, первое впечатление можно произвести только один раз, — говорит Виталий. — Мне хотелось вау-эффекта, и я практически заплакал, когда увидел Алину, входящей в зал на регистрацию. Я ничего не знал — ни какой фасон платья она выбрала, ни какая прическа у неё будет. Это дорогого стоит, когда видишь невесту первый раз…“

Одним из самых популярных вопросов, который задавали молодоженам: „Кто у ведущих будет ведущим?“ Пара решила, что основную часть праздника они будут вести сами, но церемонию и часть игр на банкете им организует коллега и хороший друг Александр Жемжуров. Он в итоге блестяще справился с задачей.

Алина и Виталий придумали роскошный праздник для себя и своих гостей: „У нас была свадьба не ресторанного типа, когда посидели-поели, а э-ге-гей — такой мини-концерт со множеством спецэффектов!“ Была взрослая вечеринка, креативные гости придумали творческие подарки: разделились на 7 команд, каждая из которых подготовила номер на 2–8 минут. „И это была фантастика, это было мощно и неожиданно, а в конце мы раздавали „Оскары“!“ — вспоминают ведущие-молодожены.