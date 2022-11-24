ЭКСКЛЮЗИВ | Очаровательные жених и невеста! Виталий Вестеринен и Алина Захарова поделились фотографиями со своей свадьбы
Телеведущие и ведущие праздников Виталий Вестеринен и Алина Захарова этой осенью сами стали молодоженами и устроили большой праздник для своих друзей и близких. Так как молодожены провели немало свадеб, они точно знали, как хотят организовать свой день и продумали всё до мелочей. „Многие хорошие знакомые при встрече задавали нам вопросы в стиле „а кто был ведущим“ или „какое вы выбрали место и почему, — рассказывают Алина и Виталий. — Мы готовы поделиться „секретной“ информацией и с читателями Delfi“. Все подробности главной свадьбы этой осени читайте в нашем материале!
Первое, что нужно было выбрать, — это дату и место. Так как Алина и Виталий всё лето сами женят молодожёнов, выбор пал на спокойный и солнечный октябрь.
С местом молодожёны тоже определились довольно быстро. Главными критериями Алины и Виталия были следующие:
Независимость от погоды.
Технически удобное и красивое помещение
Центр города
Вкусная еда и отличное обслуживание
Возможность остаться с ночёвкой
Все эти параметры идеально сошлись в одном месте — Swissôtel. Помимо удобного банкетного зала там было шикарное место для церемонии. А именно — ресторан „Горизонт“ на 30-м этаже. „Для меня очень важно, чтобы такое важное событие сопровождалось вдохновляющим видом. Вид с 30-го этажа открывался фантастический — весь Таллинн как на ладони“, — рассказывает Алина. „Как сказала Коко Шанель, первое впечатление можно произвести только один раз, — говорит Виталий. — Мне хотелось вау-эффекта, и я практически заплакал, когда увидел Алину, входящей в зал на регистрацию. Я ничего не знал — ни какой фасон платья она выбрала, ни какая прическа у неё будет. Это дорогого стоит, когда видишь невесту первый раз…“
Одним из самых популярных вопросов, который задавали молодоженам: „Кто у ведущих будет ведущим?“ Пара решила, что основную часть праздника они будут вести сами, но церемонию и часть игр на банкете им организует коллега и хороший друг Александр Жемжуров. Он в итоге блестяще справился с задачей.
Алина и Виталий придумали роскошный праздник для себя и своих гостей: „У нас была свадьба не ресторанного типа, когда посидели-поели, а э-ге-гей — такой мини-концерт со множеством спецэффектов!“ Была взрослая вечеринка, креативные гости придумали творческие подарки: разделились на 7 команд, каждая из которых подготовила номер на 2–8 минут. „И это была фантастика, это было мощно и неожиданно, а в конце мы раздавали „Оскары“!“ — вспоминают ведущие-молодожены.
И ещё танцпол и экран за ним — их в Swissôtel непременно устанавливают в зале для свадеб. И после первого танца жениха и невесты на фоне очень красивой графики, которая под конец переходила в видео, где Виталий делает Алине предложение, на танцпол вышли все гости до единого — такое бывает редко!
За „пожар“ на танцполе отвечал DJ Flash (что символично). „Он специалист своего дела, вместе с ним мы начинали и сейчас доросли до топ-уровня в проведении мероприятий. У него однозначно есть чуйка, как раскачать публику“, — говорит Алина.
Много внимания (и финансов) декорациям пара уделять не хотела. Так как для них всё же важнее эмоции, чем обилие украшений. Всё было красиво, аккуратно и минималистично. В теме свадьбы доминировали золотые оттенки. Это отражала и фотозона с золотыми пайетками и шарами, организованная мастерицей Натальей из Balloonilinn.
На роль фотографа молодожены единогласно выбрали Галину Аббясову, которая уже стала их семейным фотографом. „Для фотографа на мероприятиях самое главное быть на позитиве, следить за происходящим, подбадривать гостей и говорить, как лучше кому встать, чтобы получился идеальный кадр. У нас с Галей сошлась еще и энергетика, и мы поняли, что она абсолютно наш человек. Когда получили результат, были в восторге, впрочем, как и всегда после ее фототосессий“, — говорит Виталий.
Еще одна интимная деталь, которая многих интересует — это кольца. В этом вопросе молодожёны доверились украинскому бренду Kochut. Поскольку они любят оригинальные вещи, то при поиске колец хотели выбрать вариант, от которого у обоих загорелись бы глаза. „Этот бренд Алина нашла в Инстаграме и показала мне. Как только я увидел их изделия, то загорелся, что хочу себе что-то из их ассортимента“, — говорит Виталий.
„Столько восторженных комплиментов подряд, как в день свадьбы, я еще не получала — это был рекорд! Желаю каждой девушке ощутить себя богиней вечера“, — говорит Алина.
Желаем паре много любви и счастья!