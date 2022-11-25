Бузова заявила, что родила бы от Лазарева

По словам Бузовой, сначала она хочет родить дочь, а потом сына. Более того, теледива уже придумала имена для будущих малышей. Она уточнила, что хочет родить только от любимого мужчины.

Поклонники артистки поинтересовались, от кого бы Бузова родила из отечественных звезд шоу-бизнеса. Телеведущая призналась, что отцом ее ребенка мог бы стать певец Сергей Лазарев.

„Он и умный, и талантливый, и отец с опытом! И очень красивый. Эх…“ — заключила артистка.

И это „эх“ говорит больше, чем все предыдущие слова...