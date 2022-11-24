Выдвинута новая версия о причине смерти Брюса Ли

Врачи предположили, что почки актера не смогли выводить из организма лишнюю воду из-за особой формы почечной дисфункции. Это привело к гипонатриемии — снижению уровня натрия в плазме крови. Это состояние могло привести к отеку мозга, из-за которого скончался артист.

В доказательство своей версии врачи привели данные о том, что перед смертью Брюс Ли пил большое количество жидкости, а также принимал лекарства и алкоголь, снижающие функцию почек.

Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Считалось, что отек мозга развился у актера из-за того, что он выпил много обезболивающих таблеток.