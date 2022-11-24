Слухи: Джонни Деппа уговорили вернуться к роли Джека Воробья

„Список приглашенных из нового фильма „Пираты Карибского моря“ показывает, что Джонни Депп вернулся в роли капитана Джека Воробья“, — пишет газета.

Как отмечает таблоид, ранее Депп говорил, что в этом году он не вернется в успешную франшизу.

Рабочее название нового фильма, как сообщают источники газеты, „День на море“. Планируется, что съемки начнутся в начале февраля 2023 года в секретном месте в Великобритании. В статье также подчеркивается, что компания Disney, которая владеет франшизой, хочет „сохранить все в тайне, насколько это возможно“.

„Все находится на ранних стадиях, и к проекту, который называется „День на море“, до сих пор не прикреплен режиссер. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство полностью начнется“, — сказал собеседник таблоида.

По информации The Sun, американский кинорежиссер и кинопродюсер Брюс Хендрикс, который работал над первыми тремя фильмами про пиратов, назначен исполнительным продюсером нового проекта.

Первый фильм серии „Пираты Карибского моря“ под названием „Проклятие Черной жемчужины“ вышел в 2003 году. После выхода фильм занял 22 место в списке наиболее прибыльных фильмом в истории. Затем было снято ещё два фильма с общими героями. Но после завершения трилогии продюсеры посчитали, что тему стоит продолжить. Появилась четвёртая часть, где из основной тройки главных героев остался только Джек Воробей, а затем и пятая — уже совсем без Деппа, одноако она завершила историю его друзей из основной трилогии.