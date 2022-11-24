На святое посягнули! В России к Новому году снимают поп-римейк „Иронии судьбы“(8)
В Интернете активно обсуждают фильм „СамоИронии судьбы!“, который канал ТНТ снимает к Новому году. Он создан по мотивам знаменитой советской картины Эльдара Рязанова. Уже известно, что Ипполитом станет Филипп Киркоров. Также на экранах появятся Ольга Бузова, Клава Кока, и другие современные звезды, — сообщает day.
К возмущённым отзывам присоединился Станислав Садальский. Он считает фильм ТНТ „вакханалией“, которая покушается на самое святое. По данным актёра, на роль Ипполита Филиппа Киркорова самолично утвердила Тина Канделаки. Разумеется, на мнение простых людей ей было абсолютно наплевать.
„Главное — показать зрителю, что можно играть, не учась в театральном институте. „Газпром“ знает, куда вложить наши деньги“, — негодует Садальский.
Пользователи Сети поддержали его. „Ну и компания“, „Бедные классики там в гробу перевернутся“, „Хорошо, что Рязанов не дожил до такого абсурда“, „Просто нет слов“, — категоричны комментаторы.