На святое посягнули! В России к Новому году снимают поп-римейк „Иронии судьбы“

В Интернете активно обсуждают фильм „СамоИронии судьбы!“, который канал ТНТ снимает к Новому году. Он создан по мотивам знаменитой советской картины Эльдара Рязанова. Уже известно, что Ипполитом станет Филипп Киркоров. Также на экранах появятся Ольга Бузова, Клава Кока, и другие современные звезды, — сообщает day.