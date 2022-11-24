Евгений Миронов рассказал о своей жизни в нищете

„Я говорю увлеченно, что не видел голод, но мама моя собирала бутылки в Москве по помойкам для того, чтобы их сдать и купить какие-то продукты. У нас не было денег. Реально“, - вспомнил Миронов.

Он уточнил, что говорит о периоде 90-х: тогда Миронов только окончил театральный институт и был крайне увлечен профессией актёра. По его словам, режиссер Олег Табаков договорился с дружественным театром в Германии, и семье Миронова присылали посылки с консервами и макаронами. „После фильма „Любовь“ я принимал участие в „Кинотавре“, в Женеве получил главный приз. Потом купил квартиру сестре в Москве. Она же девочка. Я стал играть в международных проектах. Это интересное время“, — резюмировал Миронов.