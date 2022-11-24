В Таллинне со стендапом выступит актер Михаил Шац

Михаил Григорьевич Шац — телеведущий, шоумен, юморист, актер театра и кино, а также врач анестезиолог-реаниматолог и лауреат премии „ТЭФИ“. Шац является продюсером и телеведущим таких проектов, как „ОСП Студия“, „33 Квадратных Метра“, „Хорошие Шутки“, „Слава богу ты пришёл“ и многих других шоу на телевидении.

Сегодня Михаил успешно выступает в жанре стендап. Именно богатый жизненный опыт и продолжительное нахождение в шоу-бизнесе, дает ему возможность легко шутить о себе, знаменитостях и событиях, окружавших его деятельность. Его сольный концерт „Винтажный“ собрал более миллиона просмотров на YouTube.

Шоумен в Таллинне выступит с новой программой, с которой он гастролирует в рамках концертного тура по Европе.