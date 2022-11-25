Ивлеева снялась в сериале, но его в России не покажут из-за „оскорбления чувств верующих“
Министерство культуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу „Монастырь“ из-за оскорбления чувств верующих, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В сообщении говорится, что материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь (РПЦ), там отметили, что „сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии“.
„Монастырь“ — оригинальный проект видеосервиса „Кинопоиск“, который снял режиссер театра и кино Александр Молочников. В главных ролях — Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. Сериал повествует о девушке, которой из-за жизненных обстоятельств приходится укрываться в стенах монастыря.
В этой истории, впрочем, есть одна странность. Как правило, прокатное удостоверение выдается для показа проекта в кинотеатрах, где сериал вряд ли планировался к показу. Но похоже, его не увидят и телезрители. Однако желающие посмотреть, как телеведущая может играть драматическую роль, всё же смогут это сделать: запрет не касается онлайн-платформ.