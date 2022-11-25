25.11.2022, 20:00
Клара Новикова лишилась голоса и отменила концерты
ФОТО: Youtube
Юмористка Клара Новикова была вынуждена отменить несколько концертов в связи с болезнью. Она прокомментировала новости о своем самочувствии в беседе с „МК“.
„Была на гастролях, мы мчались со спектакля на поезде. Видимо, там я и простыла. Поняла, что не смогу выйти на сцену. Очень кашляю, без голоса совершенно, связки пострадали“, — рассказала артистка. По словам Новиковой, врачи не смогли установить точный диагноз, однако сейчас она активно занимается лечением.
„Сейчас, говорят, вирус какой-то ходит. Артистам легко его подхватить: мы же из поезда — в самолет, из самолета — в поезд“, — объяснила Новикова. Артистка намерена провести дома некоторое время, чтобы полностью поправиться.