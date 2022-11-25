Клара Новикова лишилась голоса и отменила концерты

„Была на гастролях, мы мчались со спектакля на поезде. Видимо, там я и простыла. Поняла, что не смогу выйти на сцену. Очень кашляю, без голоса совершенно, связки пострадали“, — рассказала артистка. По словам Новиковой, врачи не смогли установить точный диагноз, однако сейчас она активно занимается лечением.