Популярного актёра из „Игры в кальмара“ обвинили в сексуальных домогательствах

Не так давно 78-летний О Ён Су прославился благодаря „Игре в кальмара“ и даже получил премию „Золотой глобус“ за роль второго плана. Теперь же прокуратура корейского города Сувон предъявила ему обвинения по статье о домогательствах. Однако задерживать пожилого актёра пока что не стали.



По данным агентства Yonhap, расследование стартовало из-за заявления женщины, которая утверждает, что в 2017 году О Ён Су прикоснулся к ней ненадлежащим образом. Она обратилась в полицию ещё прошлой зимой, но в апреле правоохранители закрыли дело, и сейчас в этой истории по просьбе потерпевшей начала разбираться прокуратура.



Публично актёр ситуацию пока не комментировал. Но во время общения с правоохранителями, как пишут СМИ, он отрицал все обвинения.