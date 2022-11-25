Разочарованный телезритель: почему передача „Возможно только в России“ по-прежнему в эфире эстонского канала TV3?

„Возможно только в России“ - это серия юмористических видеороликов из реальной жизни о различных занятиях россиян. Клип-шоу ведет Эркки Сарапуу, оно выходит в эфир по средам в 21.00. По словам руководителя отдела маркетинга TV3, сезон закончился на этой неделе и будет заменен новым эстонским сериалом с 30 ноября.

„Могло бы быть побольше уважения в отношениях между Украиной и Эстонией, чтобы не транслировать эту программу“, - пишет телезритель в редакцию Kroonika. „Полчаса эфирного времени можно было бы использовать, например, для показа мультфильмов. Я также отправил письмо на TV3, но программа по-прежнему в расписании“.

„Это предупреждение в начале программы не меняет тревожного содержания программы“, - ссылается отправитель на отрывок, показанный перед программой.

Kroonika поинтересовалась у руководителя отдела маркетинга и коммуникаций TV3 Аннели Адерманн, почему „Возможно только в России“ все же попала в сетку вещания TV3. „Как только началась война в Украине, все программы, сериалы и фильмы российского производства были удалены с различных каналов TV3 Group, например, российская „Битва экстрасенсов“ осталась вне сетки вещания TV3“, - прокомментировала Адерманн.

„Сезон „Возможно только в России“, который показывался в Эстонии, был показан до конца, и со временем ему на смену планируется новый сериал, который будет выходить в среду вечером“, - объясняет Адерманн. „Так, с 30 ноября зрители смогут посмотреть свежие эпизоды веселого отечественного сериала „Сепо, друзья и эстонские хутора“.

Вопрос о том, не считает ли TV3, что трансляция этой программы была неэтичной в сложившихся обстоятельствах, Адерманн оставила без ответа.