В результате пожара погибла вдова Станислава Говорухина

В Министерстве по чрезвычайным ситуациями проинформировали, что сообщение о возгорании поступило 25 ноября в 15:42. Пожар возник в частном одноэтажном деревянном доме с мансардным этажом, он распространился на площади 100 квадратных метров. Его потушили к 18:06.

Причины возгорания пока не уточняются.

Галине Говорухиной, второй супруге кинорежиссера, было 74 года. Как рассказала сиделка погибшей, та отлучилась, отправившись в магазин за покупками, а когда вернулась, увидела, что дом горит.

По словам соседей Галины, она могла иметь проблемы с алкоголем.