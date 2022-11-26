Ситуация с Лободой становится все более загадочной: певица отрицает запрет на въезд в Литву
Власти Литвы на днях приняли решение запретить Светлане Лободе выступать в стране — об этом рассказали пресс-секретарь МИДа и министр культуры. Однако сама певица отрицает это, — недоумевает „СтарХит“.
Пресс-секретарь главы МИДа Габриэлюса Ландсбергиса — Паулина Левицките выступила с заявлением: исполнительнице необходимо запретить въезд в страну.
„Очередной вброс и черный пиар в мою сторону, — сообщила в ответ Лобода. — На сегодняшний день, никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве состоятся“.
Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис рассказал, что местные жители были не в восторге от того, что звезда собирается выступать в их стране. По его словам, промоутеры прислушались к словам людей и решили отменить все ранее объявленные концерты.
Светлана Лобода сейчас живет в Европе. Весной она выступила с громким заявлением, относительно событий, происходящих на Украине и отреклась от России. Теперь певица выступает за границей и поддерживает беженцев.