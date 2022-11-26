Лидер Little Big распустил группу

Объявление появилось на официальной странице группы. „Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, теперь Little Big — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут“, — говорится в сообщении.

Ушедшие музыканты пока никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, они остались в России. Прусикин и Таюрская же, как известно, эмигрировали в Америку. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты активно выступают, так что особых проблем с финансами у них нет.