Шоубиз
26.11.2022, 11:00

Лидер Little Big распустил группу

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Ильич
Ильич
ФОТО: Youtube

Илья Прусикин выступил с важным заявлением — в группе произошли серьезные изменения. Из-за переезда его и супруги коллектив больше не сможет выступать в полном составе, — цитирует „СтарХит“.

Объявление появилось на официальной странице группы. „Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, теперь Little Big — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут“, — говорится в сообщении.

Ушедшие музыканты пока никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, они остались в России. Прусикин и Таюрская же, как известно, эмигрировали в Америку. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты активно выступают, так что особых проблем с финансами у них нет.

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