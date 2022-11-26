Умер актер „Игры престолов“ Уилко Джонсон, сыгравший палача

Джонсон скончался 21 ноября у себя дома. Известно, что в 2013-м музыканту диагностировали рак поджелудочной железы.

Актер известен по роли придворного палача Илина Пейна в культовом сериале „ Игра Престолов “. Именно его персонаж отрубил голову верховному лорду Севера Неду Старку в первом сезоне.

В 1971 году Джонсон основал рок-группу Dr. Feelgood, где выступал в качестве вокалиста и гитариста. Его музыка оказала влияние на английское панк-движение. Через несколько лет артист ушел из коллектива.