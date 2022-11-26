Кино
26.11.2022, 11:30

Коронавирус снова в деле: кинорежиссера Аллу Сурикову экстренно госпитализировали

 (1)
Алла Сурикова
Алла Сурикова
ФОТО: Youtube

Режиссёра фильма „Человек с бульвара Капуцинов“ Аллу Сурикову экстренно госпитализировали с ковидом в состоянии средней тяжести, — передаёт телеграм-канал mash.

Врачи взяли у Суриковой анализы, провели лабораторные исследования и подтвердили диагноз. Компьютерная томография показала, что лёгкие не были поражены вирусом, но специалисты не рискнули отправлять Аллу Ильиничну домой. Так как резко могут появиться осложнения из-за возраста.

Помимо упомянутого фильма Алла Сурикова также сняла любимые народом картины: „Будьте моим мужем“, „Ищите женщину“, „Две стрелы“, „Чокнутые“, „Московские каникулы“, „Дети понедельника“, „Хочу в тюрьму“ и полуримейк-полусиквел „Человек с бульвара КапуциноК“.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии