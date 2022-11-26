Коронавирус снова в деле: кинорежиссера Аллу Сурикову экстренно госпитализировали

Врачи взяли у Суриковой анализы, провели лабораторные исследования и подтвердили диагноз. Компьютерная томография показала, что лёгкие не были поражены вирусом, но специалисты не рискнули отправлять Аллу Ильиничну домой. Так как резко могут появиться осложнения из-за возраста.