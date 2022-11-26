ВИДЕО | Россияне, молдаване и украинцы на открытии Рождественской ярмарки: все хотят уехать из Эстонии, но по разным причинам

На ярмарку и в прошлые годы приезжали жители разных стран, но в этом году этот „интернационал“ частично отказался оказался вынужденным: кто-то, как и прежде, приехал просто в гости, но кто-то уехал подальше от войны, кто-то — от её последствий в стране, которая эту войну начала... Украинцы, россияне, молдаване, финны — встретить можно всех.

Молдаване поделились, что в Эстонии очень холодно, поэтому они планируют переезжать. Россияне сказали, что вынуждены уехать в Сербию и ждать, когда их примут в Эстонии с российским паспортом. Украинцы же ждут окончания войны в своей стране, чтобы вернуться на родину.

С каким настроением провожают год покупатели и продавцы и чего ждут от наступающего — в репортаже Алины Захаровой.