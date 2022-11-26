Поздравляем! Актриса Русского театра Анна Сергеева родила дочь

„Мы с дочерью чувствуем себя прекрасно. Большой поклон медицинскому персоналу Восточно-Таллиннской центральной больнице. Они замечательные люди и делают очень тяжелую работу“, - сказала Сергеева в комментарии изданию Kroonika. „Мы очень счастливы. Мой муж Виктор был со мной на родах. Это запомнится на всю жизнь“, - добавила Анна.

Четыре года назад у Анны и Виктора родилась первая дочь, Аксинья. „Аксинья - абсолютный центр нашего мира, мы очень любим и лелеем ее. Верим, что энергии, любви и заботы будет так же много и для второго ребенка“, - сказала тогда актриса.

По словам актрисы, вторая беременность была более болезненной, чем первая: „Период тошноты был дольше, живот быстро вырос, а мои ноги по-прежнему быстро устают“.

Сергеева говорит, что во время первой беременности у нее было много времени на курсы и тренинги для беременных, но теперь ее дни заполнены сценическими репетициями. „Я надеюсь сделать одну премьеру осенью перед родами - она будет на украинском языке“, - говорила Анна несколько месяцев назад.

Анна и Виктор вместе уже пятнадцать лет, восемь из них в браке. Они познакомились, когда учились в театральном училище в Киеве. Анна мгновенно влюбилась в Виктора. „Виктор завоевал меня на первом же курсе, и с тех пор мы вместе“, - рассказала актриса.