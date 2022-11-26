Премьера Русского театра — латвийская драма о ребенке слепых родителей(2)
Русский театр приглашает на премьеру. „Мальчик, который видел в темноте“ — это первая постановка на русском языке пьесы латышского автора Расы Бугавичуте-Пеце.
„Мальчик, который видел в темноте“ — история о, казалось бы, обычном ребенке, окружённом необычной ситуацией: оба его родителя слепы. Их мир погружен в физическую темноту, но насыщен впечатлениями и эмоциями не меньше, чем мир видящих. В нём есть место радости и веселью, ярким эмоциям и острым чувствам. Но какие чувства испытывает ребенок, оказавшийся заложником судьбы? Он особенный для них, он видит, но неужели вся его жизнь — это долг? Или наоборот — признание в любви родителям, пусть и через вынужденное взросление?
По словам режиссера Сергея Голомазова, эта светлая и грустная история косвенно затрагивает каждого, кто задумывался о понятии „долг перед родителями“. Как часто мы не видим их, даже находясь рядом? Насколько прочна душевная, эмоциональная слепота в современном мире и что может ее излечить?
В пьесе, основанной на реальных событиях, проявляются неожиданные грани привычных жизненных ситуаций, а пограничное существование в двух мирах определяет становление личности главного героя.