Премьера Русского театра — латвийская драма о ребенке слепых родителей

„Мальчик, который видел в темноте“ — история о, казалось бы, обычном ребенке, окружённом необычной ситуацией: оба его родителя слепы. Их мир погружен в физическую темноту, но насыщен впечатлениями и эмоциями не меньше, чем мир видящих. В нём есть место радости и веселью, ярким эмоциям и острым чувствам. Но какие чувства испытывает ребенок, оказавшийся заложником судьбы? Он особенный для них, он видит, но неужели вся его жизнь — это долг? Или наоборот — признание в любви родителям, пусть и через вынужденное взросление?