ГАЛЕРЕЯ | Кинофестиваль „Темные ночи“ завершился шикарной церемонией вручения наград

Впервые фильм, в создании которого были задействованы эстонцы, получил главный приз на кинофестивале „Темные ночи“. Черная комедия исландского режиссера Хильмара Оддссона „Путешествие с матерью“ рассказывает историю старого мальчика, который всю жизнь прожил под гнетом своей издевательской матери, а после ее смерти отправляется в долгое путешествие с ее телом по ухабистым исландским дорогам, чтобы похоронить ее в родной деревне. Путешествие, полное странных событий и встреч, возвращает его к самому себе.

„Этот фильм покорил нас своим прозрачным и простым, но в то же время смелым кинематографическим языком, тонким чувством юмора и сдержанным подходом к острым вопросам частной жизни. Это фильм, который говорит нам, что никогда не бывает слишком поздно“, - подытожило жюри, председателем которого был известный венгерский режиссер Ильдико Эньеди.

Сопродюсером фильма является Марианне Острат, композитором - Тыну Кырвитс, монтажером - Хендрик Мягар, режиссером - Матис Рей.

Главный приз - 20 000 евро от города Таллинна.

Композитор фильма Тыну Кырвитс также получил награду за лучшую музыку к фильму. „Отчетливое, чувствительное и глубокое музыкальное путешествие, которое точно передает развитие главного героя и поддерживает сюжет фильма“, - говорится в решении жюри.

Фильм-победитель еще можно посмотреть в воскресенье в 17:30 в столичном кинотеатре Coca-Cola Plaza и в тартуском центре Athena.

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