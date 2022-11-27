ГАЛЕРЕЯ | Кинофестиваль „Темные ночи“ завершился шикарной церемонией вручения наград
Церемония закрытия кинофестиваля „Темные ночи“ состоялась в субботу вечером в концертном зале Alexela. Последние ночи фестиваля сопровождала эстонская фолк-троника группа Tintura, которая соединила народную музыку, виниловый треск и ритмы хип-хопа. Во время вечера были вручены награды 26-го кинофестиваля „Темные ночи“ лучшим фильмам, режиссерам и актерам конкурсных программ
Впервые фильм, в создании которого были задействованы эстонцы, получил главный приз на кинофестивале „Темные ночи“. Черная комедия исландского режиссера Хильмара Оддссона „Путешествие с матерью“ рассказывает историю старого мальчика, который всю жизнь прожил под гнетом своей издевательской матери, а после ее смерти отправляется в долгое путешествие с ее телом по ухабистым исландским дорогам, чтобы похоронить ее в родной деревне. Путешествие, полное странных событий и встреч, возвращает его к самому себе.
„Этот фильм покорил нас своим прозрачным и простым, но в то же время смелым кинематографическим языком, тонким чувством юмора и сдержанным подходом к острым вопросам частной жизни. Это фильм, который говорит нам, что никогда не бывает слишком поздно“, - подытожило жюри, председателем которого был известный венгерский режиссер Ильдико Эньеди.
Сопродюсером фильма является Марианне Острат, композитором - Тыну Кырвитс, монтажером - Хендрик Мягар, режиссером - Матис Рей.
Главный приз - 20 000 евро от города Таллинна.
Композитор фильма Тыну Кырвитс также получил награду за лучшую музыку к фильму. „Отчетливое, чувствительное и глубокое музыкальное путешествие, которое точно передает развитие главного героя и поддерживает сюжет фильма“, - говорится в решении жюри.
Фильм-победитель еще можно посмотреть в воскресенье в 17:30 в столичном кинотеатре Coca-Cola Plaza и в тартуском центре Athena.
Швейцарский режиссер Фисник Максвиль получил приз за лучший дебютный фильм „Часть почвы“, в котором раскопки массового захоронения времен балканских войн раскрывают тайну, поднимающую неудобные вопросы о прошлом.
Награда за лучший балтийский фильм была присуждена Литве: Историческая драма Витаутаса Ландсбергиса и Гедрюса Тамошевичюса „Поэт“ рассказывает о послевоенных годах, когда талантливого писателя исключают из Союза писателей за написание антисоветских стихов, но его тут же вербует НКВД для создания связи с лесными братьями.
В конкурсе „Выбор критиков“ жюри выбрало победителем психологическую камерную драму „О нас, но не только“ филиппинского режиссера Джуна Роблеса Лана, а музыкальный байопик колумбийского режиссера Хосе Луиса Ругелеса „Бунтарь“ - об одном из величайших музыкантов сальсы в мире Джо Арройо - лучшим фильмом в конкурсе „Бунтари по причине“.
Приз зрительских симпатий получил фильм итальянского режиссера Марескотти Русполи „Амузия“, главная героиня которого - глухая девочка.
На церемонии в концертном зале Alexela было вручено в общей сложности 23 награды. Директор PÖFF Тийна Локк назвала фестиваль большим успехом и поблагодарила зрителей за то, что после двух лет коронавируса они снова нашли дорогу в кино - по состоянию на вчерашний день было продано почти 60 000 билетов, что сравнимо с докоронационным периодом.
Хотя победители этого года уже объявлены, фестиваль продолжается в воскресенье, когда будут показаны, в частности, фильмы-победители. Отобранные фильмы можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PÖFF с 28 ноября.