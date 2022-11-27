ВИДЕО | Ангелина Вовк собралась победить украинцев с помощью Хрюши и Степашки(1)
Часть российской пропаганды продолжает утверждать, что российская армия „спасает мирных украинцев от гнёта нацистов“, и только непонимание жителей мешает этой великой цели. В очередной раз это повторила Ангелина Вовк — и предложила свой стратегический план.
Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события. Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. Думаю: „Вдруг меня услышат“, — рассказала Вовк в интервью Борису Корчевникову.
По словам телеведущей, если бы она смогла отправиться в зону „СВО“, то обратилась бы к украинским солдатам со словами: „Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь! Что вы делаете? Вы же хорошие“.
Пока же „девочки и мальчики“ продолжают вероломно защищаться.