ВИДЕО | Ангелина Вовк собралась победить украинцев с помощью Хрюши и Степашки

Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события. Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. Думаю: „Вдруг меня услышат“, — рассказала Вовк в интервью Борису Корчевникову.