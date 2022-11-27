Шерлока Холмса в новой экранизации может сыграть трансгендер

По данным издания, на роль Шерлока Холмса в проекте компании Starlings Entertainment претендует 60-летняя стендап-комик Эдди (в прошлом Эдвард) Иззард. Уточняется, что артистка в данный момент ведет активные переговоры о съемках, однако пока неизвестно станет ли Шерлок в сериале трансгендером или же останется мужчиной.