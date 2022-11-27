Кино
27.11.2022, 17:00

Шерлока Холмса в новой экранизации может сыграть трансгендер

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Eddie Izzard joins supporters of the Stronger In Campaign as they gather to wait for the result of the EU referendum at the Royal Festival Hall, in London
Eddie Izzard joins supporters of the Stronger In Campaign as they gather to wait for the result of the EU referendum at the Royal Festival Hall, in London
ФОТО: POOL | REUTERS

В новом сериале о дочери Шерлока Холмса роль сыщика может сыграть трансгендер. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, на роль Шерлока Холмса в проекте компании Starlings Entertainment претендует 60-летняя стендап-комик Эдди (в прошлом Эдвард) Иззард. Уточняется, что артистка в данный момент ведет активные переговоры о съемках, однако пока неизвестно станет ли Шерлок в сериале трансгендером или же останется мужчиной.

По информации Daily Mail, сюжет будущего телешоу расскажет о приключениях американки Амелии, которая ищет своего биологического отца после убийства матери.

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