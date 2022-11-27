27.11.2022, 14:28
ФОТО | Музыканта Рихо Сибула проводили в последний путь в церкви Святого Иоанна
Гитарист, певец и композитор Рихо Сибул скончался неделю назад. Близкие и поклонники его творчества попрощались с ним в церкви Святого Иоанна в Таллинне, пишет Kroonika.
Сибул умер в возрасте 64 лет. „Мы всегда беспокоились о здоровье и благополучии Рихо, но то, что это произошло именно так, было полным шоком“, - вспоминает в интервью LP его друг, гитарист Ultima Thule Калле Вилпуу.
По словам служителя прихода Святого Иоанна Яана Таммсалу, похоронная церемония началась в 13 часов. В рамках нее выступили некоторые из друзей-музыкантов Рихо. Урна с прахом Сибула будет похоронена позже рядом с его родителями.