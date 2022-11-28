Цена славы: в ТОП-3 звездных запросов в Google — участники позорного суда и покойная королева

В среднем актрису искали по 5,6 млн раз в месяц на территории США. Celeb Tattler предполагает, что такое количество поисковых запросов связано с ее громким судебным делом с бывшим мужем Джонни Деппом. Звезда „Пиратов Карибского моря“ занял второе место, получив по 5,5 млн запросов в месяц.

„Между бешеным количеством вирусных тиктоков и слухами о романе неудивительно, что бывшие супруги возглавили хит-парады, ведь даже в результатах интернет-исследований эти двое по-прежнему идут голова к голове“, — подчеркивает Celeb Tattler.

Третье место заняла Елизавета II, которая скончалась в сентябре в возрасте 96 лет (4,3 млн запросов в месяц). На четвертой строчке оказался игрок в американский футбол Том Брэди (4,06 млн), на пятом — Ким Кардашьян (3,4 млн).

Бывший бойфренд Кардашьян комик Пит Дэвидсон занял шестое место. За ним идут бизнесмен Илон Маск, актер Уилл Смит, звезда „Очень странных дел“ Милли Бобби Браун и звезда „Эйфории“ Зендая.