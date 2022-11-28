Продюсер „Голоса“ выдвинул новую версию ухода Нагиева

По словам продюсера, шоумен перестал участвовать в проекте из-за предоставленного ему длительного отпуска. „Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет „Голосу“, поэтому мы дали отдохнуть“, — заявил Аксюта.

Сам же Нагиев ранее очень аккуратно сказал, что вернется в шоу „Голос“ и „Голос 60+“, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ.

Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим музыкального шоу „Голос“ на протяжении 10 лет существования программы. В шоу „Голос. 60+“ его место заняла Лариса Гузеева. Сейчас проходят съемки детского „Голоса“. Предполагается, что его ведущей станет Яна Чурикова. Сезон же обыкновенного „Голоса“ в этот раз не снимался вовсе.