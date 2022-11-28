„Лысый разводила“: экс-солистка „Блестящих“ в ужасе от бывшего мужа

Она отметила, что Сорокин „пытается отнять у нее и детей“ дом в Подмосковье, который строился в браке, но на ее деньги. По словам певицы, судебное разбирательство между ними из-за недвижимости сейчас находится „в процессе“.

Новикова узаконила отношения с бизнесменом Сорокиным в 2015 году, а через четыре года пара развелась. Детей у них не было. При этом у певицы есть два сына Мирон и Богдан от Андрея Середы, с которым она ранее была в незарегистрированных отношениях.