Пярнускому концертному дому – 20 лет! На праздновании прозвучит новое произведение польского композитора, посвященное Эстонии

Пярнуский концертный комплекс – место зарождения и развития музыкальных традиций и фестивалей высокого уровня, он также является домашней площадкой для Пярнуского городского оркестра и музыкальной школы.

„За эти годы Пярнуский концертный дом стал настоящим чудом и историей успеха, достойной аплодисментов. Eesti Kontsert не может не гордиться тем, что вот уже 20 лет здесь наслаждаются лучшими образцами не только эстонской, но и мировой музыкальной культуры, этот дом превратился в настоящий очаг культуры“, – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. „От всего сердца благодарю всех тех, кто был проводником, первооткрывателем и хранителем огня в этом невероятном путешествии, благодарю публику, которая снова и снова находила дорогу в этот концертный зал“, – добавила она.

Мэр Пярну Ромек Косенкраниус вспоминает, что хотя Пярну уже давно известен как музыкальный город, отсутствие в нем концертного зала ограничивало реализацию многих проектов и идей: „20 лет назад эта проблема была решена. Зал с отличной акустикой был тепло встречен меломанами. Сегодня уже невозможно представить Пярну без этого концертного зала“.

На торжественном концерте в пятницу, 2 декабря, выйдут на сцену Пярнуский городской оркестр под руководством Каспара Мянда и польский пианист Марцин Мазецки. В их исполнении прозвучит мировая премьера „Эстонской симфонии“, написанная самим польским гостем. Мазецки – один самобытных музыкантов Польши, который играет на клавишных, дирижирует, сочиняет музыку для кино и театра, организует фестивали и курирует музыкальные мероприятия. Искусное слияние разных жанров, стирающее грань между высоким искусством и развлечениями, стало его фирменным стилем.