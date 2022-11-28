Пярнускому концертному дому – 20 лет! На праздновании прозвучит новое произведение польского композитора, посвященное Эстонии
В среду, 30 ноября, исполнится 20 лет с того дня, как Пярнуский концертный зал открыл свои двери для посетителей. В пятницу, 2 декабря, в одном из лучших по акустическим характеристикам залов Эстонии пройдет большой праздничный концерт, к которому приурочена мировая премьера „Эстонской симфонии“ польского пианиста Марцина Мазецки.
Пярнуский концертный комплекс – место зарождения и развития музыкальных традиций и фестивалей высокого уровня, он также является домашней площадкой для Пярнуского городского оркестра и музыкальной школы.
„За эти годы Пярнуский концертный дом стал настоящим чудом и историей успеха, достойной аплодисментов. Eesti Kontsert не может не гордиться тем, что вот уже 20 лет здесь наслаждаются лучшими образцами не только эстонской, но и мировой музыкальной культуры, этот дом превратился в настоящий очаг культуры“, – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. „От всего сердца благодарю всех тех, кто был проводником, первооткрывателем и хранителем огня в этом невероятном путешествии, благодарю публику, которая снова и снова находила дорогу в этот концертный зал“, – добавила она.
Мэр Пярну Ромек Косенкраниус вспоминает, что хотя Пярну уже давно известен как музыкальный город, отсутствие в нем концертного зала ограничивало реализацию многих проектов и идей: „20 лет назад эта проблема была решена. Зал с отличной акустикой был тепло встречен меломанами. Сегодня уже невозможно представить Пярну без этого концертного зала“.
На торжественном концерте в пятницу, 2 декабря, выйдут на сцену Пярнуский городской оркестр под руководством Каспара Мянда и польский пианист Марцин Мазецки. В их исполнении прозвучит мировая премьера „Эстонской симфонии“, написанная самим польским гостем. Мазецки – один самобытных музыкантов Польши, который играет на клавишных, дирижирует, сочиняет музыку для кино и театра, организует фестивали и курирует музыкальные мероприятия. Искусное слияние разных жанров, стирающее грань между высоким искусством и развлечениями, стало его фирменным стилем.
Премьерное исполнение „Эстонской симфонии“ также посвящено 100-летию установления дипломатических отношений между Эстонией и Польшей – четырехчастное произведение навеяно эстонской и польской народной музыкой. На концерте прозвучат и другие оригинальные произведения Мазецки, а также „Именинная“ увертюра Бетховена (Zur Namensfeier, ор. 115) и оркестровая рапсодия Гершвина „Американец в Париже“.
Интересные факты:
· Концертный зал в форме ракушки был построен в 2002 году. Строительство обошлось в 95 миллионов крон, 75 из которых были выделены из госбюджета и 20 – из городского бюджета Пярну. Официальное открытие концертного зала состоялось 30 ноября 2002 года.
· Вместимость концертного зала вместе с хоровым балконом – более 900 человек. В концертном комплексе есть также камерный зал на 160 мест, который подходит для проведения небольших мероприятий.
· На базе концертного дома работает Пярнуская музыкальная школа, Пярнуский городской оркестр и кафе „Виолончель“.
· Пярнуские дни оперы, организуемые раз в два года, являются излюбленным местом встречи оперных гурманов. В одном из лучших с точки зрения акустики концертных залов Эстонии принимают артистов музыкальных театров со всего мира, впервые выступающих на эстонских сценах. Как минимум одна из опер всегда исполняется на фестивале в первый раз. Это означает, что в Эстонии данное произведение никогда ранее не ставилось или звучало крайне редко. XV Дни оперы в Пярну намечены на 2024 год.
· В ознаменование 100-летия польско-эстонских дипломатических отношений и 20-летия Пярнуского концертного зала 2 декабря в Пярну состоится мировая премьера „Эстонской симфонии“ польского композитора Марчина Масецки.