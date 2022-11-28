Голышом против вируса: нестандартные способы, которые помогают ускорить выздоровление при простуде

„Если у вас действительно высокая температура, вам нужно снять одежду и сесть перед вентилятором. Это снизит температуру тела быстрее и поможет вам чувствовать себя лучше. Вам может быть холодно, и вы хотите закутаться, но это один из лучших способов снизить температуру тела“, - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.

Хотя мысль о том, чтобы прижаться к грелке, может показаться привлекательной, если у вас высокая температура тела, это не поможет вам почувствовать себя лучше.

Различия между простудой и гриппом

Хотя оба респираторных заболевания являются заразными, они вызываются разными вирусами.

„В целом грипп хуже, чем обычная простуда, и симптомы обычно более интенсивны и начинаются более резко“, — отмечает доктор.

Симптомы гриппа могут включать лихорадку, лихорадку/озноб, кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли в мышцах или теле, головные боли и утомляемость.

Симптомы простуды, как правило, более мягкие, чем у гриппа, и у людей, страдающих простудой, чаще бывает насморк или заложенность носа.



Чтобы устранить скопление слизи в носовом проходе и грудной клетке, в то время как противозастойные назальные спреи могут работать, они не рекомендуются в течение более чем нескольких дней, а паровые ингаляции лучше.



Длительное использование противозастойных назальных спреев „может вызвать длительное раздражение“, и их не следует использовать в тандеме с противозастойными таблетками.

„Вдыхание пара — один из лучших способов очистить наши носовые пазухи от слизи. Пар разжижает слизь, облегчая нам эффективное сморкание“.

Также крайне важно оставаться увлажненным, поскольку люди больше потеют, когда они нездоровы. Что касается жидкости, вам нужны соль, сахар и электролиты, чтобы поддерживать водно-солевой баланс и уровень энергии.