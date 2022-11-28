ФОТО | Смотрите, как выглядит депутат Рийгикогу после популярного фоторедактора с нейросетью
Наверняка, вы заметили, как в новостной ленте в социальной сети Facebook стали все чаще мелькать портреты ваших друзей и знакомых, сгенерированные нейросетью. Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски не стала исключением, и поделилась своими фотографиями в социальной сети Facebook.
Мария скромно сопроводила пост фразой „Welcome to the Lensa club“, или „Добро пожаловать в клуб Lensa“.
Популярный фильтр Lensa, обновленная версия которого вышла неделю назад, можно использовать, загрузив несколько своих фото. После этого нейросеть выдаст от 50 до 200 портретов, среди которых могут быть и персонажи известных сериалов и мультфильмов, только с вашим лицом.
Стоит отметить, что в комментариях к посту Юферевой-Скуратовски, помимо комплиментов, нашлись и скептические отзывы. „На каждом столбу говорите „берегитесь утечки своих данных в интернеты“, а сами за деньги сливаете кучу своих фотографий?“, - спросил один из комментаторов. „Об этом то я и не подумала“(орфография сохранена - прим.ред), - ответила депутат.
А вы уже попробовали фильтр? Пишите в комментариях!