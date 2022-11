Самая яркая поп-звезда уходящего года The Weeknd в следующем году приедет в Таллинн

Свою первую „Грэмми“ The Weeknd получил за саундтрек „Beauty Behind the Madness“ именно в то время, когда был номинирован на „Оскар“ за песню „Earned It“ для фильма „Пятьдесят оттенков серого“. „Я думаю, в тот момент звезды определенно были на моей стороне“, – говорил он журналистам. – „Хотя мы много работали ради этого, у меня все равно есть ощущение, что я оказался в нужное время в нужном месте“.

За успехом саунтдреков к кино последовало покорение вершин хит-парадов с песней „Can’t Feel My Face“ (2015). Следующий альбом „Starboy“ (2016) также подарил чартам целый ряд хитов – The Weeknd очаровывал фанатов своим безупречным фальцетом, душещипательными текстами и гипнотизирующими битами. „Save Your Tears“ (совместно с Арианой Гранде), „Blinding Lights“, „Wicked Games“, „Out of Time“ – лишь некоторые из тех песен, которые сделали The Weeknd артистом с наибольшим количеством номинаций на всевозможные премии – в этом году он был выдвинут на премию Billboard Music Awards в целых 17 номинациях.