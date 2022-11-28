Самая яркая поп-звезда уходящего года The Weeknd в следующем году приедет в Таллинн(1)
The Weeknd, который в уходящем году был больше всех номинирован на всевозможные премии, опубликовал список городов, которые посетит в 2023 году в рамках своего мирового тура „After Hours Til Dawn“, и среди них есть Таллинн! Впервые в Эстонии The Weeknd выступит 12 августа 2023 года.
Турне начнется 10 июля 2023 в Манчестере, Великобритания, и, минуя разные крупные города Европы, 12 августа доберется до Таллинна. Та часть турне, которая проходила в Северной Америке, была фантастически успешной – были побиты рекорды по количеству зрителей, и на данный момент сборы уже превысили 130 миллионов долларов, большая часть из которых будет передана на благотворительность.
Под сценическим псевдонимом The Weeknd выступает 32-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, в юные годы не отличавшийся примерным поведением. После того, как ему пришлось иметь дело с полицией из-за торговли наркотиками, парень решил изменить свою жизнь и наряду с работой чернорабочим он сосредоточился на музыке. Его стратегия заключалась в том, чтобы вначале выпускать треки анонимно, а затем постепенно раскрывать свою личность. Успех к Эйбелу пришел после того, как менеджер Дрейка Оливер Эль-Хатиб помог музыканту с промоушеном и посодействовал налаживанию более серьезного сотрудничества.
Свою первую „Грэмми“ The Weeknd получил за саундтрек „Beauty Behind the Madness“ именно в то время, когда был номинирован на „Оскар“ за песню „Earned It“ для фильма „Пятьдесят оттенков серого“. „Я думаю, в тот момент звезды определенно были на моей стороне“, – говорил он журналистам. – „Хотя мы много работали ради этого, у меня все равно есть ощущение, что я оказался в нужное время в нужном месте“.
За успехом саунтдреков к кино последовало покорение вершин хит-парадов с песней „Can’t Feel My Face“ (2015). Следующий альбом „Starboy“ (2016) также подарил чартам целый ряд хитов – The Weeknd очаровывал фанатов своим безупречным фальцетом, душещипательными текстами и гипнотизирующими битами. „Save Your Tears“ (совместно с Арианой Гранде), „Blinding Lights“, „Wicked Games“, „Out of Time“ – лишь некоторые из тех песен, которые сделали The Weeknd артистом с наибольшим количеством номинаций на всевозможные премии – в этом году он был выдвинут на премию Billboard Music Awards в целых 17 номинациях.
The Weeknd всегда мечтал стать звездой, но никогда не поверил бы, что все будет именно так. „Я думал, что я стану панком – длинные волосы, прыщи на лице, сам тощий“, - говорил он. – „Я смотрел на таких артистов как Iggy Pop и Ramones. Но ты развиваешься и начинаешь понимать, в чем твой потенциал. И это выглядит примерно так: „F*ck, да, мы сделаем это! „“
Тур „After Hours Til Dawn“ проходит в поддержку альбома „After Hours“, выпущенного в 2020 году. Сингл „Blinding Lights“, ставший бесспорным хитом, был назван новой песней номер один за все времена по версии Billboard Hot 100, сместив с лидирующей позиции хит Чабби Чекера „The Twist“ 1960 года. Альбом 2022 года под названием „Dawn FM“ также получил признание критиков. В Европе вместе с The Weeknd будут выступать Kaytranada и Mike Dean.
В рамках своего мирового тура „After Hours Til Dawn“ The Weeknd даст концерт на Таллиннском певческом поле 12 августа 2023 года. Предварительная продажа билетов будет происходить с 30 ноября по 2 декабря для тех, кто до 28 ноября был подписан на рассылку новостей от Live Nation Eesti. На новых подписчиков предварительная продажа не распространяется. В открытую продажу билеты поступят в 12:00 часов 2 декабря. Информацию о билетах можно получить в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi.