Самая яркая поп-звезда уходящего года The Weeknd в следующем году приедет в Таллинн

Турне начнется 10 июля 2023 в Манчестере, Великобритания, и, минуя разные крупные города Европы, 12 августа доберется до Таллинна. Та часть турне, которая проходила в Северной Америке, была фантастически успешной – были побиты рекорды по количеству зрителей, и на данный момент сборы уже превысили 130 миллионов долларов, большая часть из которых будет передана на благотворительность.

Под сценическим псевдонимом The Weeknd выступает 32-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, в юные годы не отличавшийся примерным поведением. После того, как ему пришлось иметь дело с полицией из-за торговли наркотиками, парень решил изменить свою жизнь и наряду с работой чернорабочим он сосредоточился на музыке. Его стратегия заключалась в том, чтобы вначале выпускать треки анонимно, а затем постепенно раскрывать свою личность. Успех к Эйбелу пришел после того, как менеджер Дрейка Оливер Эль-Хатиб помог музыканту с промоушеном и посодействовал налаживанию более серьезного сотрудничества.

Свою первую „Грэмми“ The Weeknd получил за саундтрек „Beauty Behind the Madness“ именно в то время, когда был номинирован на „Оскар“ за песню „Earned It“ для фильма „Пятьдесят оттенков серого“. „Я думаю, в тот момент звезды определенно были на моей стороне“, – говорил он журналистам. – „Хотя мы много работали ради этого, у меня все равно есть ощущение, что я оказался в нужное время в нужном месте“.

За успехом саунтдреков к кино последовало покорение вершин хит-парадов с песней „Can’t Feel My Face“ (2015). Следующий альбом „Starboy“ (2016) также подарил чартам целый ряд хитов – The Weeknd очаровывал фанатов своим безупречным фальцетом, душещипательными текстами и гипнотизирующими битами. „Save Your Tears“ (совместно с Арианой Гранде), „Blinding Lights“, „Wicked Games“, „Out of Time“ – лишь некоторые из тех песен, которые сделали The Weeknd артистом с наибольшим количеством номинаций на всевозможные премии – в этом году он был выдвинут на премию Billboard Music Awards в целых 17 номинациях.