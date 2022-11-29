29.11.2022, 09:00
Пугачева потеряла все из-за совести: солист Little Big о коллегах, покинувших Россию и оставшихся в ней(18)
ФОТО: Youtube
Солист Little Big Илья Прусикин (Ильич) восхитился в интервью Ирине Шихман поступком Аллы Пугачевой, высказавшейся против войны России в Украине.
„Алла Борисовна — просто мегачеловек: имея абсолютно все, она это потеряла просто из-за своей совести. Потому что хочет жить честно и в совести. Это поражает“, — сказал Ильич. Он подчеркнул, что, смотря на артистку, ему „хочется быть лучше“.
А вот новой иконе „патриотической песни“ SHAMAN (в миру Ярославу Дронову) досталась порция критики. Прусикин назвал образ певца сюрреалистичным. „Назовем его по-восточному с дредами, но он будет петь, что русский“, — поиронизировал исполнитель. Также Ильич нецензурно выругался в ответ на вопрос, видел ли как песню Дронова перепели народные артисты России.