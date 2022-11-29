Пугачева потеряла все из-за совести: солист Little Big о коллегах, покинувших Россию и оставшихся в ней

„Алла Борисовна — просто мегачеловек: имея абсолютно все, она это потеряла просто из-за своей совести. Потому что хочет жить честно и в совести. Это поражает“, — сказал Ильич. Он подчеркнул, что, смотря на артистку, ему „хочется быть лучше“.