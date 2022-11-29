„Аватар“ приснился даже раньше „Терминатора“: Кэмерон опять притворяется Менделеевым

„Я проснулся после того, как мне приснился этот биолюминесцентный лес с деревьями, похожими на оптоволоконные лампы, и рекой, в которой светились биолюминесцентные частицы, и фиолетовым мхом на земле, который загорался, когда ты по нему шел. И эти виды ящериц, которые выглядели не особенно примечательно, пока не взлетали. И тогда они превращались в эти вращающиеся веера, вроде живых фрисби, они падали и на что-то приземлялись. Это все было во сне“, — признался Кэмерон.

„Я проснулся очень взволнованным и на самом деле зарисовал это. Так что у меня действительно есть рисунок. Он спас нас примерно от 10 судебных исков. В любом успешном фильме всегда найдется какой-нибудь урод с фольгой под париком, который думает, что вы стянули эту идею из его головы. А оказалось их 10 или 11. И поэтому я показал этот рисунок, который нарисовал, когда мне было 19 лет и я учился в Фуллертонском колледже, и сказал: „Видите это? Видите эти светящиеся деревья? Видите эту светящуюся ящерицу, которая вращается, она оранжевая? Видите лиловый мох?“ И они все отвалили“, — добавил режиссер.

„Аватар 2“ должен выйти на экраны 16 декабря — через 13 лет после выхода первого фильма.

Напомним, ранее Кэмерон примерно то же рассказывал и о Терминаторе. „Однажды мне приснился металлический скелет, выходящий из огня — человекоподобная конструкция, неуязвимая и бездушная, одержимая единственной целью — убивать, сметая всё на своем пути. Образ был настолько объемным и реальным, что я проснулся в холодном поту“, — делился он впечатлениями. Правда, тот сон он зарисовать не сообразил, что в итоге вылилось в судебное разбирательство, где „уродом с фольгой под париком“ был писатель Харлан Эллисон. Он обнаружил в боевике мотивы своих рассказов „Солдат“ и „Демон со стеклянной рукой“. Дело закончилось внесудебным соглашением: Эллисону выплатили компенсацию и добавили благодарность ему в титрах. Впрочем, Кэмерон обиделся и обозвал писателя паразитом.