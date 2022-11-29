„В 80-е клеили девушек“: Никас Сафронов поделился воспоминаниями в годовщину смерти Александра Градского

Художник считает, что Александр Градский отошёл в лучший мир по совокупности причин. Здесь и физиологические факторы, и психологические. Например, Градский весил почти 200 килограммов, хоть и ел не так много.

„Он много нервничал, так как был человеком впечатлительным. Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни“, — предположил Сафронов.

По словам Никаса, покойный был хорошим, светлым и талантливым человеком и другом. Сафронов познакомился с певцом в 80-е годы. Тогда они гуляли по Москве и „клеили“ симпатичных девушек.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. У него осталась 38-летняя жена и двое сыновей от нее, а также еще двое взрослых детей от другого брака. Всего исполнитель был женат четыре раза.