29.11.2022, 15:00
Светлану Светличную вновь госпитализировали. На этот раз, похоже, до конца жизни
ФОТО: Youtube
Звезда советского кино Светлана Светличная последнее время регулярно оказывается в больнице. Однако на этот раз есть подозрение, что дела 82-летней женщины совсем плохи, — делится предположениями Day.
О помещении актрисы в стационар сообщил ее сын Алексей Ивашов. После его слов поклонники серьезно забеспокоились.
„Сейчас ее положили на Матросскую тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга“, — сказал Ивашов.
Скорее всего, речь идет о „Психиатрическом стационаре им. В.А. Гиляровского“, расположенном по озвученному адресу. Если это действительно так, то с учётом слов „постоянное место пребывания“, к обычной жизни звезда советского кинематографа уже вряд ли когда-нибудь вернется.