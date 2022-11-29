Светлану Светличную вновь госпитализировали. На этот раз, похоже, до конца жизни

О помещении актрисы в стационар сообщил ее сын Алексей Ивашов. После его слов поклонники серьезно забеспокоились.

„Сейчас ее положили на Матросскую тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга“, — сказал Ивашов.

Скорее всего, речь идет о „Психиатрическом стационаре им. В.А. Гиляровского“, расположенном по озвученному адресу. Если это действительно так, то с учётом слов „постоянное место пребывания“, к обычной жизни звезда советского кинематографа уже вряд ли когда-нибудь вернется.