Кино
29.11.2022, 19:00

Мартин Скорсезе присоединился к мистификации о своем вымышленном фильме

 
"Гончаров"
"Гончаров"
ФОТО: Tumblr

Режиссер Мартин Скорсезе в шуточной переписке со своей дочерью „подтвердил“, что действительно снимал вымышленный фильм про итальянскую мафию „Гончаров“. Франческа Скорсезе опубликовала отрывок диалога с отцом в TikTok, — пишет Gazeta.

„Да. Я снял этот фильм много лет назад“, — пошутил Скорсезе.

Впервые о „фильме“ написал пользователь с ником zootycoon-archive. Он опубликовал фото ботинка, на этикетке которого была информация о вымышленном кино. Именно на снимке впервые указывалось, что фильм „Гончаров“ снят Скорсезе и рассказывает о мафии из Неаполя.

Остальные пользователи стали активно обсуждать, каким мог бы быть сюжет киноленты. Коллективный разум решил, что он таков: некто Гончаров, бывший владелец дискотеки, приезжает в Неаполь после распада Советского Союза с целью стать боссом мафии.

Пользователь с ником beelzeebub создал фанатский постер „Гончарова“. На изображении указано, что главную роль исполнил Роберт Де Ниро, а в фильме также снялись Аль Пачино, Джин Хэкмен, Харви Кейтель и Сибилл Шепард. Все эти актеры и актриса в прошлом снимались в других фильмах Скорсезе. А учитель музыки из Индианы написал для „Гончарова“ тематическую песню, вдохновленную „Крестным отцом“.

Другие люди написали эссе с анализом фильма, который был опубликован в фейковых киножурналах. Представитель платформы для рецензирования фильмов Letterboxd даже сообщил газете New York Times, что им пришлось удалить несколько рецензий на фильм, присланных пользователями.

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