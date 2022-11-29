29.11.2022, 14:46
2 декабря сразу в двух клубах Таллинна пройдет 5-летие вечеринки MIF
Внутри розыгрыш ВИП-билетов!
ФОТО: pressifoto
В эту Пятницу 2 декабря, одновременно сразу в двух клубах нашей столицы пройдет громкое событие - 5 ти летие вечеринки MIF. За пять лет у вечеринки было более 50 мероприятий и 50 000 посетителей.
На этот раз вечеринка состоится сразу на двух площадках: Club Hollywood и новый клуб Door - все в одном здании.
Два больших клуба, две сцены - одна вечеринка...
Вас ждёт: Шоу программа, 8 артистов, 6 стилей музыки и много приятных сюрпризов.
Чтобы выиграть 2 ВИП проходки вам нужно отправить слово MIF на почту bublik@delfi.ee и поставить „Пойду“ здесь: https://facebook.com/events/s/mif-5-years-anniversary-2-club/1525167334616946/ (будет 3 победителя)
Результаты в четверг вечером!
Удачи!