2 декабря сразу в двух клубах Таллинна пройдет 5-летие вечеринки MIF



На этот раз вечеринка состоится сразу на двух площадках: Club Hollywood и новый клуб Door - все в одном здании.

Два больших клуба, две сцены - одна вечеринка...

Вас ждёт: Шоу программа, 8 артистов, 6 стилей музыки и много приятных сюрпризов.