1 декабря в Малом зале пройдет премьера пьесы Расы Бугавичуте-Пеце „Мальчик, который видел в темноте“

Ее пьесы часто и успешно ставят не только на родине. В эстонском театре имя Бугавичуте-Пеце известно по нескольким постановкам. Пьеса, на которой оставил свой выбор Русский театр, „Мальчик, который видел в темноте“ — история о, казалось бы, обычном ребенке, окруженном необычной ситуацией: оба его родителя слепы. Их мир погружен в физическую темноту, но насыщен впечатлениями и эмоциями не меньше, чем мир видящих. В нем есть место радости и веселью, ярким эмоциям и острым чувствам. Но какие чувства испытывает ребенок, оказавшийся заложником судьбы? Он особенный для них, он видит, но неужели вся его жизнь — это долг? Или, наоборот, признание в любви родителям, пусть и через вынужденное взросление? По словам режиссера Сергея Голомазова, эта светлая и грустная история косвенно затрагивает каждого, кто задумывался о понятии „долг перед родителями“. Как часто мы не видим их, находясь физически рядом? Насколько прочна душевная, эмоциональная слепота в современном мире и что может ее излечить?