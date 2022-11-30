Ha Певческом поле открывается световой парк, посвященный Алисе в Стране чудес

Смотрите видео, как будет выглядеть световой фестиваль: https://youtu.be/mSn7YtKp2_0

Уникальные скульптуры ручной работы созданы из шелка, некоторые достигают восьми метров в высоту. Главная тема праздника света — герои Алисы в Стране чудес и декорации знаменитой сказки: невероятные грибы и растения, сказочные замки и драконы, волшебные часы и бесконечное чаепитие.

Тематический парк наполнен мистическими ансамблями растений, птиц и животных. Помимо игровой площадки для детей, будут созданы сказочные фотозоны, а сам парк превратится в волшебный лес благодаря инновационным световым решениям.

Звуковые эффекты и музыка, написанная специально для проекта, погрузят посетителей в магическую атмосферу Страны чудес.

Помимо развлекательной программы фестиваля света, также гостей ждет рождественская ярмарка, зона уличной еды, место встречи с Дедом Морозом и парк Тиволи.

Страна чудес открывается 9 декабря и работает каждую неделю в пятницу, субботу и воскресенье с 17:30 до 22:00.