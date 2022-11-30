Литва передумала включать Светлану Лободу в черный список
Литва передумала включать украинскую певицу и телеведущую Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц. Пресс-секретаря главы МИД Литвы Паулина Левицкайте сообщила, юридических оснований для такого шага не найдено.
Вопрос о статусе Лободы в стране и внесении ее в черный список на въезд в страну был поднят после репортажа о гастролях украинской певицы в некоторых литовских городах. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис отметил, что позиция звезды по отношению к действиям России на Украине до сих пор непонятна. В связи с этим он призвал организаторов концертов Лободы отменить выступления исполнительницы.
Но сообщения о том, что певице уже запретили въезд в страну, она опровергала и обещала, что концерты всё же состоятся. И похоже, оказалась права.