Литва передумала включать Светлану Лободу в черный список

Вопрос о статусе Лободы в стране и внесении ее в черный список на въезд в страну был поднят после репортажа о гастролях украинской певицы в некоторых литовских городах. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис отметил, что позиция звезды по отношению к действиям России на Украине до сих пор непонятна. В связи с этим он призвал организаторов концертов Лободы отменить выступления исполнительницы.