Из гримерки Градского сделали кладовку: откровения победителя „Голоса“

Напомним, что новым художественным руководителем „Градский холл“ стал композитор Алексей Рыбников. И уже летом уходящего года и зрители, и даже артисты были озадачены: новое руководство долго не утверждало программу сезона. В итоге она всё же появилась — и традиционные концерты постоянных солистов были разбавлены мюзиклами (или рок-операми) Рыбникова „Юнона“ и „Авось“, „Le prince Andre“ и „Волк и семеро козлят на новый лад“. Воспитанники Градского в целом не пострадали, хотя если раньше они были на первых ролях в театре, то теперь стали выступать под вывеской „Голос. Звёзды“. А чтобы в программе появились традиционные новогодние концерты, артистам даже пришлось обращаться за помощью к зрителям.