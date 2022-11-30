Из гримерки Градского сделали кладовку: откровения победителя „Голоса“
Победитель вокального телепроекта „Голос“ Сергей Волчков в беседе с News.ru рассказал, что гримерка покойного Александра Градского была ликвидирована в »Градский Холл“.
Как объяснил Волчков, раньше гримерка мэтра располагалась на первом этаже. „Из нее сделали практически кладовку. Для меня это болезненно видеть. Потому что я привык видеть — стоит диванчик его, стульчик, пепельница всегда стояла“, — поделился исполнитель.
Также Волчков рассказал, что новое руководство театра расширило сцену, убрав несколько зрительских мест. Он вспомнил, что Градский предпочитал сцену поменьше, поскольку „всегда боролся за каждого зрителя“.
Напомним, что новым художественным руководителем „Градский холл“ стал композитор Алексей Рыбников. И уже летом уходящего года и зрители, и даже артисты были озадачены: новое руководство долго не утверждало программу сезона. В итоге она всё же появилась — и традиционные концерты постоянных солистов были разбавлены мюзиклами (или рок-операми) Рыбникова „Юнона“ и „Авось“, „Le prince Andre“ и „Волк и семеро козлят на новый лад“. Воспитанники Градского в целом не пострадали, хотя если раньше они были на первых ролях в театре, то теперь стали выступать под вывеской „Голос. Звёзды“. А чтобы в программе появились традиционные новогодние концерты, артистам даже пришлось обращаться за помощью к зрителям.
Также стоит отметить, что, к примеру, в цирке на Цветном бульваре кабинет Юрия Никулина (который был директором) не только остался неторнутым, но с тех пор служит своебразным памятником: новый руководитель цирка занял другое помещение. Впрочем, этот новый директор — сын Юрия Никулина, а не посторонний для цирка человек.