„Пошла она на...“ Киркоров обматерил Марию Шукшину и Дмитрия Певцова

„Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе: Киркоров –“Жар-птица“ – теперь в роли Ипполита из „Иронии судьбы“. Вообще даже удивительно, что не в роли Нади… „Фили“ и другие „хрюши“ в полном составе. „Какая гадость эта ваша заливная рыба!“ – возмутилась Мария Шукшина новостью о съёмках поп-ремейка „Иронии судьбы“ для канала ТНТ.

Дмитрий Певцов, который теперь не только артист, но и депутат Государственной Думы, также не раз критиковал Киркорова. „Этой мерзости не должно быть на российской эстраде“, – заявлял он, подписывая петицию за отмену концертов „короля российской эстрады“ в Крыму. А шоу певца он назвал „сатанинским“.

„Пошла она … , - обиделяся Киркоров на напоминание о Шукшиной. – Что она, что это … Певцов! К своему нулю решили прибавить единицу в виде меня и стать десятками. Да кто они такие? Я о них вспоминаю только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю!.. Дети!..“ И великодушный „король“ отправился смотреть ледовое шоу.