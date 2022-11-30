ВИДЕО | Монеточка случайно разоблачила ложь Путина и российской пропаганды

„Родители номер один и два“ стали настоящим жупелом для российского обывателя: в его сознании на „проклятом толерантном“ западе они заменили „маму“ и „папу“, причём не только в документах, но даже в обыденной речи. И ладно бы просто обыватель: это периодически поминает и Путин, добавляя для большего абсурда „родителя номер три“ и возмущаясь: „Ну что это такое, в самом деле“.