ВИДЕО | Монеточка случайно разоблачила ложь Путина и российской пропаганды(1)
Певица Монеточка поделилась забавным фактом: при оформлении документов на ребёнка она столкнулась с понятиями „родитель №1“ и „родитель №2“, которые стали излюбленной мишенью для критики от российкой пропаганды и даже президента. Но юмор в том, что обнаружились эти термины в... российских документах.
„Родители номер один и два“ стали настоящим жупелом для российского обывателя: в его сознании на „проклятом толерантном“ западе они заменили „маму“ и „папу“, причём не только в документах, но даже в обыденной речи. И ладно бы просто обыватель: это периодически поминает и Путин, добавляя для большего абсурда „родителя номер три“ и возмущаясь: „Ну что это такое, в самом деле“.
Оказалось, что никаких угроз „традиционным ценностям“ пронумерованные родители в документах не несут. С этим и столкнулась Монеточка, поделившись с подписчиками своим наблюдением: