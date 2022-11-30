ИНТЕРВЬЮ DELFI | Михаил Шац о статусе иноагента: „Нас сделали людьми второго сорта“

— Михаил, признайтесь честно, футбол смотрите сейчас? Кстати, на клубном уровне вы болели за „Зенит“. Сейчас за „Зенит“ болеть зашкварно? С каких пор?

— Болею я за футбольный клуб „Зенит“ и несмотря ни на что все равно болею с 79 года, простите. Я не очень молодой человек, и „Зенит“ для меня - это символ города, я, когда смотрю, вижу не передвигающиеся газпромовские деньги, а парней, которые в футбольной форме клуба сине-бело-голубой бьются на аренах за честь города. Это несколько шире, чем принадлежность клуба к „Газпрому“, для меня это городской клуб.

— Футбол - хорошая терапия, чтобы хоть как-то отвлечься от войны? Это вообще возможно?

— Футбол действительно хорошая терапия. Я сейчас редко смотрю чемпионат России, уж поверьте мне, но на футбольном чемпионате мира отрываюсь. Сейчас я, конечно, не все матчи успеваю смотреть, но надеюсь, что к плей-офф буду смотреть больше.

— А как вы еще отвлекаетесь?

— Вы говорите, можно ли отвлечься от войны, иногда нужно даже. Я понимаю, насколько это невозможно для человеческого организма. Все время получать этот страшный негатив, который идет с новостных лент. Иногда просто нужно отвлекаться, иначе это приведет к катастрофическим последствиям для организма. Футбол иногда, общение с друзьями, сериалы на Netflix, например.

— Когда вы в последний раз смотрели КВН?

— КВН я смотрел настолько давно, что не могу даже вспомнить, какие-то десятилетия назад, наверное. Я полностью перестал смотреть эту игру. И время прошло, и тот КВН прошел, и, честно говоря, не хочу туда возвращаться вообще никак.

— КВН изжил себя?

— Я думаю, в том виде, в котором он сейчас существует, да. Мне кажется, это какая-то модель, похожая на тот КВН, который вызывал радость и счастье.